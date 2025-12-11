На фронті відбулося 108 бойових зіткнень з початку доби 11 грудня - Генштаб
Київ • УНН
Ворог здійснив артилерійські обстріли та авіаудари по низці населених пунктів.
З початку поточної доби на фронті сталось 108 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати росіян, повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Миколаївка, Гірськ, Ковпинка, Ясна Поляна, Залізний Міст Чернігівської області; Шалигине, Рижівка, Сидорівка, Біла Береза, Бобилівка, Заруцьке, Будки Сумської області. Авіаударів зазнали населені пункти Спірне, Червона Гірка та Реутинці Сумської області.
Ситуація на лінії бойового зіткнення виглядає так:
На Північно-Слобожанському і курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень. Противник здійснив 69 обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять атак ворога у районі населеного пункту Приліпка та у бік Ізбицького й Охрімівки. Дві ворожі атаки тривають дотепер.
На Куп’янському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
На Лиманському напрямку сьогодні відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Дерилове, Колодязі та Зарічне, бої точаться у семи локаціях.
На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні три атаки у районах Дронівки й Переїзного.
На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
Сили оборони зупинили 16 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.
На Покровському напрямку російські війська 33 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 31 атаку, бої тривають.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбили 18 атак противника поблизу населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Привілля, Вишневе, Рибне та Привільне. Ще один бій триває.
На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили п’ять штурмових дій ворожих підрозділів в районі населеного пункту Гуляйполе та у бік Добропілля, ще два боєзіткнення наразі тривають.
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих атак у районах населених пунктів Мала Токмачка, Степове, Степногірськ та у бік Приморського й Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку від початку доби ворожих наступальних дій не зафіксовано.
На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.
Нагадаємо
російські окупанти на Куп’янському напрямку у Харківській області вбили цивільного і замінували місце удару FPV-дроном типу "ждун".
Також у Костянтинівці Донецької області під удар російських військ потрапила родина, яка їхала по воду на велосипедах - поранено 4 цивільних, серед яких двоє неповнолітніх.