На фронті відбулося 108 бойових зіткнень з початку доби 11 грудня - Генштаб

Ексклюзив
14:13 • 2268 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 4284 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 9418 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
12:12 • 10170 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 13951 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 13748 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 14874 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 16040 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 34254 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21644 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Китай запустив потужний корабель-носій дронів, демонструючи свою майстерність
11 грудня, 06:28 • 6180 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД
10:02 • 14614 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм
11:09 • 12696 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки Odrex
11:11 • 23643 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триває
11:42 • 12973 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
Ексклюзив
13:44 • 9418 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки Odrex
11:11 • 23840 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 34254 перегляди
"Скринінг здоров'я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись
10 грудня, 17:55 • 46106 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зиму
10 грудня, 16:30 • 47396 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Індія
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм
11:09 • 12840 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки
10 грудня, 13:37 • 25341 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування
10 грудня, 12:35 • 30999 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокаті
10 грудня, 12:19 • 26960 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастіше
10 грудня, 10:30 • 35556 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Фільм
Time (журнал)

На фронті відбулося 108 бойових зіткнень з початку доби 11 грудня - Генштаб

Київ • УНН

 • 10 перегляди

З початку доби зафіксовано 108 бойових зіткнень, Сили оборони України продовжують стримувати російські війська. Ворог здійснив артилерійські обстріли та авіаудари по низці населених пунктів.

На фронті відбулося 108 бойових зіткнень з початку доби 11 грудня - Генштаб

З початку поточної доби на фронті сталось 108 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати росіян, повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Миколаївка, Гірськ, Ковпинка, Ясна Поляна, Залізний Міст Чернігівської області; Шалигине, Рижівка, Сидорівка, Біла Береза, Бобилівка, Заруцьке, Будки Сумської області. Авіаударів зазнали населені пункти Спірне, Червона Гірка та Реутинці Сумської області.

Ситуація на лінії бойового зіткнення виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень. Противник здійснив 69 обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять атак ворога у районі населеного пункту Приліпка та у бік Ізбицького й Охрімівки. Дві ворожі атаки тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Дерилове, Колодязі та Зарічне, бої точаться у семи локаціях.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні три атаки у районах Дронівки й Переїзного.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Сили оборони зупинили 16 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку російські війська 33 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 31 атаку, бої тривають.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили 18 атак противника поблизу населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Привілля, Вишневе, Рибне та Привільне. Ще один бій триває.

На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили п’ять штурмових дій ворожих підрозділів в районі населеного пункту Гуляйполе та у бік Добропілля, ще два боєзіткнення наразі тривають.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих атак у районах населених пунктів Мала Токмачка, Степове, Степногірськ та у бік Приморського й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку від початку доби ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Нагадаємо

російські окупанти на Куп’янському напрямку у Харківській області вбили цивільного і замінували місце удару FPV-дроном типу "ждун".

Також у Костянтинівці Донецької області під удар російських військ потрапила родина, яка їхала по воду на велосипедах - поранено 4 цивільних, серед яких двоє неповнолітніх.

Євген Устименко

