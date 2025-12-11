$42.280.10
Эксклюзив
14:13 • 2278 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 4316 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 9454 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 10183 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 13960 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 13755 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 14880 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 16045 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 34259 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21645 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На фронте с начала суток 11 декабря произошло 108 боевых столкновений - Генштаб

Киев • УНН

 • 16 просмотра

С начала суток зафиксировано 108 боевых столкновений, Силы обороны Украины продолжают сдерживать российские войска. Враг совершил артиллерийские обстрелы и авиаудары по ряду населенных пунктов.

На фронте с начала суток 11 декабря произошло 108 боевых столкновений - Генштаб

С начала текущих суток на фронте произошло 108 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают сдерживать россиян, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Николаевка, Горск, Ковпинка, Ясная Поляна, Железный Мост Черниговской области; Шалыгино, Рыжевка, Сидоровка, Белая Береза, Бобылевка, Заруцкое, Будки Сумской области. Авиаударам подверглись населенные пункты Спорное, Красная Горка и Реутинцы Сумской области.

Ситуация на линии боевого соприкосновения выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Противник совершил 69 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять атак врага в районе населенного пункта Прилипка и в сторону Избицкого и Охримовки. Две вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Лиманском направлении сегодня произошло девять боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Дерилово, Колодези и Заречное, бои идут в семи локациях.

На Славянском направлении противник совершил сегодня три атаки в районах Дроновки и Переездного.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

Силы обороны остановили 16 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении российские войска 33 раза пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. Наши защитники уже отбили 31 атаку, бои продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 18 атак противника вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Приволье, Вишневое, Рыбное и Привольное. Еще один бой продолжается.

На Гуляйпольском направлении наши воины отбили пять штурмовых действий вражеских подразделений в районе населенного пункта Гуляйполе и в сторону Доброполья, еще два боестолкновения сейчас продолжаются.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили 16 вражеских атак в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степное, Степногорск и в сторону Приморского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении с начала суток вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Напомним

российские оккупанты на Купянском направлении в Харьковской области убили гражданского и заминировали место удара FPV-дроном типа "ждун".

Также в Константиновке Донецкой области под удар российских войск попала семья, которая ехала за водой на велосипедах - ранены 4 гражданских, среди которых двое несовершеннолетних.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине