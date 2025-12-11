На фронте с начала суток 11 декабря произошло 108 боевых столкновений - Генштаб

С начала текущих суток на фронте произошло 108 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают сдерживать россиян, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Николаевка, Горск, Ковпинка, Ясная Поляна, Железный Мост Черниговской области; Шалыгино, Рыжевка, Сидоровка, Белая Береза, Бобылевка, Заруцкое, Будки Сумской области. Авиаударам подверглись населенные пункты Спорное, Красная Горка и Реутинцы Сумской области.

Ситуация на линии боевого соприкосновения выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Противник совершил 69 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять атак врага в районе населенного пункта Прилипка и в сторону Избицкого и Охримовки. Две вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Лиманском направлении сегодня произошло девять боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Дерилово, Колодези и Заречное, бои идут в семи локациях.

На Славянском направлении противник совершил сегодня три атаки в районах Дроновки и Переездного.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

Силы обороны остановили 16 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении российские войска 33 раза пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. Наши защитники уже отбили 31 атаку, бои продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 18 атак противника вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Приволье, Вишневое, Рыбное и Привольное. Еще один бой продолжается.

На Гуляйпольском направлении наши воины отбили пять штурмовых действий вражеских подразделений в районе населенного пункта Гуляйполе и в сторону Доброполья, еще два боестолкновения сейчас продолжаются.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили 16 вражеских атак в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степное, Степногорск и в сторону Приморского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении с начала суток вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Напомним

российские оккупанты на Купянском направлении в Харьковской области убили гражданского и заминировали место удара FPV-дроном типа "ждун".

Также в Константиновке Донецкой области под удар российских войск попала семья, которая ехала за водой на велосипедах - ранены 4 гражданских, среди которых двое несовершеннолетних.