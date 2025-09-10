На фронті від початку доби 153 боєзіткнення: росія найбільше тисне на кількох напрямках

Між Силами оборони України та російськими військами від початку доби, 10 вересня відбулося 153 боєзіткнення, найбільше ворог продовжує тиснути на Новопавлівському та Покровському напрямках. Про це у вечірньому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 на російсько-українському фронті відбулося 153 бойових зіткнення.

Російські загарбники завдали двох ракетних та 45 авіаційних ударів, застосувавши 44 ракети та скинувши 64 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1989 дронів-камікадзе та здійснили 3338 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів - йдеться у звіті.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім бойових зіткнень. Противник завдав 10 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби, та здійснив 182 артилерійські обстріли, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 13 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, в районі Вовчанська, Амбарного та Одрадного.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири спроби наступу в районі Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 17 штурмових дій у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Торське та Шандриголове.

На Сіверському напрямку ворог 17 разів атакував у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки.

З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян п’ять разів атакували у районі Білої Гори, Майського та в напрямках Ступочок й Предтечиного.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та у напрямку Берестка, Софіївки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 39 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Наші захисники стримують натиск противника, одне боєзіткнення досі триває.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 112 окупантів, з яких 77 — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві артилерійські системи, один автомобіль, 18 БпЛА, одиницю спеціальної техніки, пункт управління БпЛА та склад боєприпасів. Пошкоджено артилерійську систему, одиницю автомобільної техніки та засіб РЕБ противника - звітує Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 24 атаки загарбників в районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Ольгівське, Толстой, Піддубне, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз наступав на позиції наших захисників в районі Білогір’я. Авіаційного удару некерованими ракетами зазнало Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник один раз проводив наступальні дії в районі Плавнів, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника в напрямку Антонівки та Садового.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

