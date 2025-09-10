На фронте с начала суток 153 боестолкновения: Россия больше всего давит на нескольких направлениях

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
15:04 • 12290 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 29035 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 21768 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 24990 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 26633 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 56643 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 77980 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 61797 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34524 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 38698 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.5м/с
58%
756мм
Популярные новости
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников10 сентября, 10:25 • 40985 просмотра
Последствия российской атаки: в Виннице 31 пострадавший, поврежден промышленный объектPhoto10 сентября, 11:41 • 22262 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 8274 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против 2600 россиян и компаний10 сентября, 13:09 • 10232 просмотра
Необходимо установить, кто управлял беспилотниками: Фицо о российских дронах в Польше10 сентября, 13:20 • 10897 просмотра
публикации
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 29024 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 56637 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 42443 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 77977 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 61794 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 8298 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 77062 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 70252 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 66425 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 134884 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Дія (сервис)
E-6 Mercury
Детонатор

На фронте с начала суток 153 боестолкновения: Россия больше всего давит на нескольких направлениях

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В течение суток произошло 153 боестолкновения, враг нанес 2 ракетных, 45 авиационных ударов и задействовал 1989 дронов-камикадзе. Наибольшее давление сохраняется на Новопавловском и Покровском направлениях.

На фронте с начала суток 153 боестолкновения: Россия больше всего давит на нескольких направлениях

Между Силами обороны Украины и российскими войсками с начала суток, 10 сентября, произошло 153 боестолкновения, больше всего враг продолжает давить на Новопавловском и Покровском направлениях. Об этом в вечерней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 на российско-украинском фронте произошло 153 боевых столкновения.

Российские захватчики нанесли два ракетных и 45 авиационных ударов, применив 44 ракеты и сбросив 64 управляемые бомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 1989 дронов-камикадзе и совершили 3338 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в отчете.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Противник нанес 10 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 24 управляемые авиационные бомбы, и совершил 182 артиллерийских обстрела, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 13 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районе Волчанска, Амбарного и Отрадного.

На Купянском направлении противник совершил четыре попытки наступления в районе Мирного, Купянска и Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 17 штурмовых действий в районах населенных пунктов Грековка, Среднее, Колодези, Ставки, Торское и Шандриголово.

На Северском направлении враг 17 раз атаковал в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении Выемки.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян пять раз атаковали в районе Белой Горы, Майского и в направлениях Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении сегодня произошло 13 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Александро-Калиново, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и в направлении Берестка, Софиевки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 39 раз атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Никаноровка, Родинское, Проминь, Лысовка, Новоекономическое, Миролюбовка, Зверово, Удачное, Дачное, Новоукраинка. Наши защитники сдерживают натиск противника, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 112 оккупантов, из которых 77 — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, один автомобиль, 18 БпЛА, единицу специальной техники, пункт управления БпЛА и склад боеприпасов. Повреждены артиллерийская система, единица автомобильной техники и средство РЭБ противника

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 24 атаки захватчиков в районах населенных пунктов Филиа, Александроград, Малеевка, Ольговское, Толстой, Поддубное, Новоивановка и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении враг один раз наступал на позиции наших защитников в районе Белогорья. Авиационному удару неуправляемыми ракетами подверглось Зализничное.

На Ореховском направлении противник один раз проводил наступательные действия в районе Плавней, получил отпор.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки противника в направлении Антоновки и Садового.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия сознательно пытается расширить войну, поскольку чувствует безнаказанность. Он подчеркнул, что ситуация требует сильных и согласованных шагов от партнеров Украины.

Новый «Рамштайн» пообещал Украине миллиарды евро и тысячи боеприпасов10.09.25, 11:08 • 3652 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Андрій Єрмак
Украина