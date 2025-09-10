На фронте с начала суток 153 боестолкновения: Россия больше всего давит на нескольких направлениях

Между Силами обороны Украины и российскими войсками с начала суток, 10 сентября, произошло 153 боестолкновения, больше всего враг продолжает давить на Новопавловском и Покровском направлениях. Об этом в вечерней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 на российско-украинском фронте произошло 153 боевых столкновения.

Российские захватчики нанесли два ракетных и 45 авиационных ударов, применив 44 ракеты и сбросив 64 управляемые бомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 1989 дронов-камикадзе и совершили 3338 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в отчете.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Противник нанес 10 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 24 управляемые авиационные бомбы, и совершил 182 артиллерийских обстрела, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 13 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районе Волчанска, Амбарного и Отрадного.

На Купянском направлении противник совершил четыре попытки наступления в районе Мирного, Купянска и Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 17 штурмовых действий в районах населенных пунктов Грековка, Среднее, Колодези, Ставки, Торское и Шандриголово.

На Северском направлении враг 17 раз атаковал в районах Серебрянки, Григоровки и в направлении Выемки.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян пять раз атаковали в районе Белой Горы, Майского и в направлениях Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении сегодня произошло 13 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Александро-Калиново, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и в направлении Берестка, Софиевки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 39 раз атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Никаноровка, Родинское, Проминь, Лысовка, Новоекономическое, Миролюбовка, Зверово, Удачное, Дачное, Новоукраинка. Наши защитники сдерживают натиск противника, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 112 оккупантов, из которых 77 — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, один автомобиль, 18 БпЛА, единицу специальной техники, пункт управления БпЛА и склад боеприпасов. Повреждены артиллерийская система, единица автомобильной техники и средство РЭБ противника - отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 24 атаки захватчиков в районах населенных пунктов Филиа, Александроград, Малеевка, Ольговское, Толстой, Поддубное, Новоивановка и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении враг один раз наступал на позиции наших защитников в районе Белогорья. Авиационному удару неуправляемыми ракетами подверглось Зализничное.

На Ореховском направлении противник один раз проводил наступательные действия в районе Плавней, получил отпор.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки противника в направлении Антоновки и Садового.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия сознательно пытается расширить войну, поскольку чувствует безнаказанность. Он подчеркнул, что ситуация требует сильных и согласованных шагов от партнеров Украины.

