На Донеччині та ще в 4 областях завершують зведення фортифікацій: Міноборони показало відео

Міністерство оборони України повідомляє, що будівництво оборонних фортифікацій наближається до завершення у п'яти областях, пише УНН.

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"Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області: одразу на пʼяти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення", - ідеться у повідомленні Міноборони, підкріпленому відео.

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