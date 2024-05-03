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На Донеччині та ще в 4 областях завершують зведення фортифікацій: Міноборони показало відео

Київ • УНН

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Міністерство оборони України повідомляє, що будівництво оборонних укріплень наближається до завершення у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

Міністерство оборони України повідомляє, що будівництво оборонних фортифікацій наближається до завершення у п'яти областях, пише УНН.

Деталі

"Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області: одразу на пʼяти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення", - ідеться у повідомленні Міноборони, підкріпленому відео.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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