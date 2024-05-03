На Донеччині та ще в 4 областях завершують зведення фортифікацій: Міноборони показало відео
Київ • УНН
Міністерство оборони України повідомляє, що будівництво оборонних укріплень наближається до завершення у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях.
Міністерство оборони України повідомляє, що будівництво оборонних фортифікацій наближається до завершення у п'яти областях, пише УНН.
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"Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області: одразу на пʼяти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення", - ідеться у повідомленні Міноборони, підкріпленому відео.
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