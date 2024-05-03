В Донецкой и еще в 4 областях завершают возведение фортификаций: Минобороны показало видео 2 часа назад • 8566 просмотра

Италия до саммита G7 объявит о новом пакете помощи Украине, в который войдет SAMP/T - СМИ 2 часа назад • 10005 просмотра

Google собирает заявки от украинских стартапов на финансирование из Фонда поддержки в 10 млн долларов 2 часа назад • 8718 просмотра

В G7 говорят, полная конфискация российских активов больше не на столе, ищут альтернативы - FT 2 часа назад • 10070 просмотра

ГУР осуществляет масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане - источник 2 часа назад • 10353 просмотра

В результате активных атак ВСУ, самолеты рф распылены по аэродромам подальше от линии фронта - британская разведка 2 часа назад • 9977 просмотра

ГБР сообщило о еще одном подозрении экс-генералу СБУ Наумову 2 часа назад • 8548 просмотра

Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ 3 часа назад • 11394 просмотра

В США произошли новые беспорядки и аресты пропалестинских демонстрантов в студенческих городках 3 часа назад • 10534 просмотра