На Донеччині: російська агресія забрала життя 4 цивільних, а 6 - отримали поранення
Київ • УНН
4 цивільних особи загинули та 6 отримали поранення у Донецькій області внаслідок російських обстрілів за минулу добу.
У межах доби на Донеччині через агресію загарбників загинуло 4 людей і 6 отримали поранення. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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На жаль, результаті обстрілів російськими силами на Донеччині, загинули чотири мирних мешканців. Інцидент стався у Нью-Йорку.
Крім загиблих, ще 6 осіб отримали поранення внаслідок ворожих дій у регіоні протягом останньої доби.
Наголошуємо, загальна кількість жертв даних обстрілів на Донеччині подана, не враховуючи подій у Маріуполі та Волновасі.
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