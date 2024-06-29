В Донецкой области: российская агрессия унесла жизни 4 гражданских, а 6 - получили ранения
Киев • УНН
4 гражданских лица погибли и 6 получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов за минувшие сутки.
В пределах суток в Донецкой области из-за агрессии захватчиков погибли 4 человека и 6 получили ранения. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
К сожалению, в результате обстрелов российскими силами в Донецкой области, погибли четыре мирных жителей. Инцидент произошел в Нью-Йорке.
Кроме погибших, еще 6 человек получили ранения в результате вражеских действий в регионе в течение последних суток.
Подчеркиваем, общее количество жертв данных обстрелов в Донецкой области представлено без учета событий в Мариуполе и Волновахе.
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