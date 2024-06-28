Киев • УНН
Российские войска совершили 2 367 обстрелов в Донецкой области, повредив 60 гражданских объектов, включая жилые дома, административные здания, кафе, магазины, автовокзал, автомобили и линии электропередач.
Российские войска 27 июня нанесли 2367 ударов по Донецкой области, под вражеским огнем оказались 13 населенных пунктов области. Армия рф в частности сбрасывала авиабомбы "КАБ-500" на Селидово и Торецк, ударила "Искандером" по селу Ясеново и накрыла из РСЗО "Ураган" Курахово и Дачное. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
По данным правоохранителей, вражеским атакам подверглись 13 населенных пунктов - города Горняк, Курахово, Селидово, Северск, Торецк, поселки Гродовка, Дружба, Заречное, Нью-Йорк, Северное, села Дачное, Карловка, Ясеново.
Повреждены 60 гражданских объектов - 40 жилых домов, админздания, кафе, магазины, автостанция, автомобили и ЛЭП.
Пятеро погибших и 20 раненых - последствия массированных обстрелов рф Донетчины28 июня 2024, 06:06 • 17725 просмотров