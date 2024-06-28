В результате массированных обстрелов российских войск по населенным пунктам Донецкой области 27 июня погибли 5 мирных жителей, еще 20 получили ранения. Об этом сообщил глава ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 27 июня россияне убили 5 жителей Донецкой области: 2 в Курахово, 1 в Торецке, Ясеноврму и Северске. Еще 20 человек в области за сутки получили ранения. - написал Филашкин в Telegram.

Как подчеркнул глава ОВА, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области из-за обстрелов оккупантов погибли 2029 человек, еще 5175 травмировались. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Дополнение

Российские войска 27 июня ударили по населенным пунктам Горняк и Нью-Йорк Донецкой области, в результате чего три человека получили ранения.

Кроме того в Донецкой области враг обстрелял Торецк и Ясеново Покровской громады, сбросили авиабомбу на Селидово, было известно о погибшем человеке и 7 раненых, среди них - дети.