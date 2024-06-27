Ворог обстріляв Гірник та Нью-Йорк на Донеччині: троє поранених
Київ • УНН
Російські війська атакували населені пункти Гірник та Нью-Йорк у Донецькій області, поранивши трьох мирних жителів.
Російські війська сьогодні, 27 червня, вдарили по населених пунктах Гірник та Нью-Йорк Донецької області, унаслідок чого троє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
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З його слів, надійшла інформація про пораненого чоловіка у Гірнику Курахівської громади та двох поранених жінок у Нью-Йорку Торецької громади.
"Ще 3 людини поранені сьогодні на Донеччині. росіяни продовжують бити по мирним жителям області - і, на жаль, їм регулярно вдається вбити або поранити наших людей",- вказав Філашкін у Telegram.
Доповнення
Крім того у Донецькій області російські війська сьогодні обстріляли Торецьк та Ясенове Покровської громади, скинули авіабомбу на Селидове, відомо про загиблу людину та 7 поранених, серед них – діти.