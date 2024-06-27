Российские войска сегодня, 27 июня, ударили по населенным пунктам Горняк и Нью-Йорк Донецкой области, в результате чего три человека получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

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По его словам, поступила информация о раненом мужчине в Горняке Кураховской громады и двух раненых женщинах в Нью-Йорке Торецкой громады.

"Еще 3 человека ранены сегодня в Донецкой области. россияне продолжают бить по мирным жителям области - и, к сожалению, им регулярно удается убить или ранить наших людей",- указал Филашкин в Telegram.

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Кроме того в Донецкой области российские войска сегодня обстреляли Торецк и Ясеново Покровской громады, сбросили авиабомбу на Селидово, известно о погибшем человеке и 7 раненых, среди них - дети.