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П’ятеро загиблих та 20 поранених - наслідки масованих обстрілів рф Донеччини

Київ • УНН

 • 23717 перегляди

27 червня російські війська вбили 5 мирних жителів і поранили ще 20 в результаті масованого обстрілу населених пунктів у Донецькій області України.

П’ятеро загиблих та 20 поранених - наслідки масованих обстрілів рф Донеччини

Внаслідок масованих обстрилів російських військ по населених пунктах Донецької області 27  червня загинули 5 мирних жителів, ще 20 отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН

За 27 червня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 у Кураховому, 1 у Торецьку, Ясеноврму і Сіверську. Ще 20 людей в області за добу дістали поранення.

- написав Філашкін у Telegram.

Як підкреслив очільник ОВА, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині через обстріли окупантів загинули 2029 людей, ще 5175 травмувались. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Доповнення

Російські війська 27 червня вдарили по населених пунктах Гірник та Нью-Йорк Донецької області, унаслідок чого троє людей отримали поранення.

Крім того у Донецькій області  ворог обстріляв Торецьк та Ясенове Покровської громади, скинули авіабомбу на Селидове, було відомо про загиблу людину та 7 поранених, серед них – діти.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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