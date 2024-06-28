Ворог бив по Донеччині авіабомбами, "Іскандером" та із "Ураганів": за добу пошкоджено 60 цивільних об’єктів
Київ • УНН
Російські війська здійснили 2 367 обстрілів у Донецькій області, пошкодивши 60 цивільних об'єктів, включаючи житлові будинки, адміністративні будівлі, кафе, магазини, автовокзал, автомобілі та лінії електропередач.
Російські війська 27 червня завдали 2367 ударів по Донеччині, під ворожим огнем опинились 13 населених пунктів області. Армія рф зокрема скидала авіабомби "КАБ-500" на Селидове та Торецьк, вдарила "Іскандером" по селу Ясенове та накрила із РСЗВ "Ураган" Курахове та Дачне. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
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За даними правоохоронців, ворожих атак зазнали 13 населених пунктів – міста Гірник, Курахове, Селидове, Сіверськ, Торецьк, селища Гродівка, Дружба, Зарічне, Нью-Йорк, Північне, села Дачне, Карлівка, Ясенове.
Пошкоджено 60 цивільних об’єктів – 40 житлових будинків, адмінбудівлі, кафе, магазини, автостанція, автомобілі та ЛЕП.
- На Селидове окупанти скинули авіабомбу «КАБ-500». Поранено шістьох мешканців, з них двох дітей. Пошкоджено 7 багатоквартирних і 5 приватних будинків, 4 адмінбудівлі.
- По селу Ясенове росіяни вдарили з ОТРК «Іскандер-м» - одну людину вбили та одну поранили, пошкодили фермерське господарство.
- Курахове ворог накрив з РСЗВ «Ураган» - двоє цивільних осіб загинули, двоє травмовані. Пошкоджено два магазини, автостанцію.
- Торецьк перебуває під безперервним вогнем: російські терористи вгатили по місту трьома авіабомбами «КАБ-250» та артилерією. Є загиблий, троє жителів зазнали поранень. Пошкоджено щонайменше 2 багатоквартирних і 7 приватних будинків.
- У Сіверську артилерійський удар забрав життя цивільної людини, зруйновано оселю.
- Двох людей травмовано в Дачному внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган», пошкоджено 10 приватних осель. Ще троє поранених – у Північному, два - в Нью-Йорку, один – у Гірнику.
П’ятеро загиблих та 20 поранених - наслідки масованих обстрілів рф Донеччини28.06.24, 09:06 • 23717 переглядiв