На Донеччині пошкоджено аміакопровід "Тольятті - Одеса": чи загрожує життю білий дим
Київ • УНН
На Донеччині пошкоджено лінійну частину магістрального аміакопроводу "Тольятті - Одеса". Транспортування аміаку зупинене з 2014 року, життю людей нічого не загрожує.
На Донеччині пошкоджено лінійну частину магістрального аміакопроводу "Тольятті—Одеса" між Русиним Яром і Яблунівкою Іллінівської громади, життю людей нічого не загрожує. Про це повідомили в Донецькій ОВА, передає УНН.
Транспортування аміаку цією ділянкою зупинене ще з 2014 року. Спостерігається білий дим — це може свідчити про витік залишків аміаку, який триватиме до падіння надлишкового тиску; це може зайняти декілька днів. Найважливіше: життю людей нічого не загрожує
Деталі
За даними ОВА, обстежити місце обстрілу неможливо, оскільки це — тимчасово окупована територія.
Вітер південно-східний, до 5 м/с; поширення хмари — у напрямку Дружківки, можливий запах. Причин для надмірної реакції немає. У разі відчутного запаху достатньо зачинити вікна та обмежити перебування надворі — це превентивний крок. Офіційні служби інформуватимуть про зміни
