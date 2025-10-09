В Донецкой области поврежден аммиакопровод "Тольятти - Одесса": угрожает ли жизни белый дым
В Донецкой области повреждена линейная часть магистрального аммиакопровода "Тольятти - Одесса". Транспортировка аммиака остановлена с 2014 года, жизни людей ничего не угрожает.
В Донецкой области повреждена линейная часть магистрального аммиакопровода "Тольятти - Одесса" между Русиным Яром и Яблоновкой Ильиновской громады, жизни людей ничего не угрожает. Об этом сообщили в Донецкой ОВА, передает УНН.
Транспортировка аммиака по этому участку остановлена еще с 2014 года. Наблюдается белый дым — это может свидетельствовать об утечке остатков аммиака, которая будет продолжаться до падения избыточного давления; это может занять несколько дней. Самое важное: жизни людей ничего не угрожает.
По данным ОВА, обследовать место обстрела невозможно, поскольку это — временно оккупированная территория.
Ветер юго-восточный, до 5 м/с; распространение облака — в направлении Дружковки, возможен запах. Причин для чрезмерной реакции нет. В случае ощутимого запаха достаточно закрыть окна и ограничить пребывание на улице — это превентивный шаг. Официальные службы будут информировать об изменениях.
