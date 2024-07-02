На Донеччині 50 шахтарів опинись під землею через обстріл росіян

На шахті у Донецькій області через ворожий обстріл під землею опинились 50 працівників, їх вже вивели на поверхню. Про це у вівторок повідомили в Міненерго, передає УНН.

У Донецькій області під час бойових дій відключалась повітряна лінія обленерго. В результаті знеструмилась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі, а також шахта - йдеться у повідомленні Міненерго.

За даним відомства, під землею перебували 50 працівників, їх вивели на поверхню.

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Також, за даними Міненерго, через масований обстріл армії рф по Херсону у ніч на 2 липня було пошкоджено будівлі обленерго – на них виникла пожежа. Також знеструмлювалося одне з генеруючих підприємств. Без електропостачання в обласному центрі залишилися 6 844 абоненти. В області було знеструмлено більше 3,5 тисяч точок обліку у 7 населених пунктах.

Крім того, у західному регіоні через технологічне порушення вимикалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує Україну з Угорщиною. Лінію включено в роботу, причина порушення з’ясовується, вказали у відомстві.

У Чернівецькій області з технологічних причин відключалась повітряна лінія. В результаті знеструмлювалися побутові споживачі. Усіх заживлено.

У Сумській та Харківській областях відключилась повітряна лінія, через що знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові та промислові споживачі. Усіх споживачів заживили.

У Полтавській та Харківській областях через вимкнення повітряної лінії знеструмилися підстанції обленерго, а також побутові та промислові споживачі, адмінбудівлі та медзаклади одного з населених пунктів. Усіх споживачів заживлено.

У Хмельницькій області з технологічних причин відключалась повітряна лінія обленерго. В результаті знеструмлювалися підстанції та 16,8 тисячі побутових споживачів. Усіх заживлено.

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