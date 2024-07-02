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Світло на тлі спеки відключатимуть у три черги, менше обмежень буде до 13 години, заплановано імпорт та аварійну допомогу

Київ • УНН

 • 23222 перегляди

Через високе споживання електроенергії на тлі спеки Україна сьогодні запровадила віялові відключення електроенергії в три черги, а також запланувала імпорт та аварійну допомогу електрикою з сусідніх країн.

Світло на тлі спеки відключатимуть у три черги, менше обмежень буде до 13 години, заплановано імпорт та аварійну допомогу

Графіки відключень електроенергії діють сьогодні протягом доби, і застосовують їх у три черги, при цьому з 10-ї до 13-ї години їх буде зменшено. При цьому заплановано значний імпорт електрики з п’яти країн, а також аварійну допомогу. Про це повідомили у вівторок в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання

"Сьогодні, 2 липня, обленерго застосовуватимуть 3 черги графіків погодинних відключень до 10.00 та з 13.00 до кінця доби. З 10:00 до 13:00 – обсяг обмежень буде зменшено до 2 черг графіків погодинних відключень", - ідеться у повідомленні.

Причина обмежень – споживання продовжує зростати разом зі спекою. Вдень в Україні очікується, у середньому, 32 градуси тепла, вказали у компанії. І закликали ощадливо споживати електроенергію. Не вмикати потужні електроприлади одночасно.

Аварійна допомога

Вчора, 1 липня, у вечірні години для зменшення обсягу обмежень споживання та підтримки резервів в енергосистемі, Україна залучала аварійне постачання електроенергії з Угорщини, Польщі, Словаччини. Сьогодні у вечірні години також планується аварійне постачання з сусідніх європейських країн.

Імпорт та експорт

Імпорт: протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 30 796 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1595 МВт. Експорт: не відбувається і не передбачається.

Знеструмлення

На ранок без енергоживлення залишаються 491 населених пунктів.

Через бойові дії: є нові знеструмлення у Херсонській та Донецькій областях.

З технічних причин та через негоду: знеструмлювались споживачі у Житомирській, Хмельницький, Тернопільській, Львівській областях. Технічні причини відключень, як вказано, пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Укренерго
Херсонська область
Румунія
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