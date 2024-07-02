Графики отключений электроэнергии действуют сегодня в течение суток, и применяют их в три очереди, при этом с 10-ти до 13-ти часов они будут уменьшены. Запланирован значительный импорт электричества из пяти стран, а также аварийная помощь. Об этом сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление

"Сегодня, 2 июля, облэнерго будут применять 3 очереди графиков почасовых отключений до 10.00 и с 13.00 до конца суток. С 10:00 до 13:00 - объем ограничений будет уменьшен до 2 очередей графиков почасовых отключений", - говорится в сообщении.

Причина ограничений - потребление продолжает расти вместе с жарой. Днем в Украине ожидается, в среднем, 32 градуса тепла, указали в компании. И призвали экономно потреблять электроэнергию. Не включать мощные электроприборы одновременно.

Аварийная помощь

Вчера, 1 июля, в вечерние часы для уменьшения объема ограничений потребления и поддержания резервов в энергосистеме, Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Венгрии, Польши, Словакии. Сегодня в вечерние часы также планируется аварийные поставки из соседних европейских стран.

Импорт и экспорт

Импорт: в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 30 796 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1595 МВт. Экспорт: не происходит и не предполагается.

Обесточивание

На утро без энергопитания остаются 491 населенный пункт.

Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Херсонской и Донецкой областях.

По техническим причинам и из-за непогоды: обесточивались потребители в Житомирской, Хмельницкий, Тернопольской, Львовской областях. Технические причины отключений, как указано, связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи.