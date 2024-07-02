На шахте в Донецкой области из-за вражеского обстрела под землей оказались 50 работников, их уже вывели на поверхность. Об этом во вторник сообщили в Минэнерго, передает УНН.

В Донецкой области во время боевых действий отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточилась подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители, а также шахта - говорится в сообщении Минэнерго.

По данным ведомства, под землей находились 50 работников, их вывели на поверхность.

В Донецкой области вражеский обстрел повредил и разрушил производственные помещения шахты в Селидово

Дополнение

Также, по данным Минэнерго, из-за массированного обстрела армии рф по Херсону в ночь на 2 июля были повреждены здания облэнерго - на них возник пожар. Также обесточивалось одно из генерирующих предприятий. Без электроснабжения в областном центре остались 6 844 абонента. В области было обесточено более 3,5 тысяч точек учета в 7 населенных пунктах.

Кроме того, в западном регионе из-за технологического нарушения выключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая Украину с Венгрией. Линия включена в работу, причина нарушения выясняется, указали в ведомстве.

В Черновицкой области по технологическим причинам отключалась воздушная линия. В результате обесточивались бытовые потребители. Всех оживили.

В Сумской и Харьковской областях отключилась воздушная линия, из-за чего обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые и промышленные потребители. Всех потребителей запитали.

В Полтавской и Харьковской областях из-за отключения воздушной линии обесточились подстанции облэнерго, а также бытовые и промышленные потребители, админздания и медучреждения одного из населенных пунктов. Все потребители запитаны.

В Хмельницкой области по технологическим причинам отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточивались подстанции и 16,8 тысячи бытовых потребителей. Всех запитали.

Свет на фоне жары будут отключать в три очереди, меньше ограничений будет до 13 часов, запланирован импорт и аварийная помощь