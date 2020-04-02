На Донеччині виявили восьмий випадок зараження COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Восьмий лабораторно підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано на Донеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Донецької ОДА Павла Кириленка у Facebook.
“Восьмий лабораторно підтверджений випадок COVID-19 на Донеччині. Цього разу — у Маріуполі (до речі, це вже шостий підтверджений випадок у приморському місті)”, — написав Кириленко.
Він зазначив, що 46-річна жінка контактувала з хворими, у яких також діагностували наявність коронавірусу. “Стан хворої близький до задовільного”, — додав він.
Нагадаємо, станом на вечір 2 квітня в Україні підтверджено 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
У свою чергу, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила за мільйон осіб.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.