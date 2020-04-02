В Донецкой области обнаружили восьмой случай заражения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Восьмой лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Донецкой ОГА Павла Кириленко в Facebook.
"Восьмой лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области. На этот раз - в Украине (кстати, это уже шестой подтвержденный случай в приморском городе)", - написал Кириленко.
Он отметил, что 46-летняя женщина контактировала с больными, у которых также диагностировали наличие коронавируса. "Состояние больного близкое к удовлетворительному", - добавил он.
Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля в Украине подтверждены 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
В свою очередь, количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за миллион человек.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.