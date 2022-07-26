На Донеччині росіяни гатять по цивільній інфраструктурі, щоб посіяти паніку - Кириленко

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«Ворог хоч і намагається якось аргументувати свої дії скупченням військових або знаходженням військових на тих чи інших об'єктах, але ми чітко розуміємо, що він гатить та руйнує саме цивільні інфраструктуру для того, щоб у населення була паніка і показати, що ситуаціє не є контрольована», - розповів Кириленко.

Доповнення

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко показав наслідки обстрілів Донецької області у ніч на 25 липня.