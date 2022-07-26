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На Донеччині росіяни гатять по цивільній інфраструктурі, щоб посіяти паніку - Кириленко

На Донеччині росіяни гатять по цивільній інфраструктурі, щоб посіяти паніку - Кириленко

Київ • УНН

 • 138334 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Російські окупанти гатять та руйнують цивільні інфраструктуру в Донецькій області для того, щоб посіяти паніку серед населення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата

«Ворог хоч і намагається якось аргументувати свої дії скупченням військових або знаходженням військових на тих чи інших об'єктах, але ми чітко розуміємо, що він гатить та руйнує саме цивільні інфраструктуру для того, щоб у населення була паніка і показати, що ситуаціє не є контрольована», - розповів Кириленко.

Доповнення

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко показав наслідки обстрілів Донецької області у ніч на 25 липня. 

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