На Донеччині росіяни гатять по цивільній інфраструктурі, щоб посіяти паніку - Кириленко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Російські окупанти гатять та руйнують цивільні інфраструктуру в Донецькій області для того, щоб посіяти паніку серед населення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону, передає УНН.
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«Ворог хоч і намагається якось аргументувати свої дії скупченням військових або знаходженням військових на тих чи інших об'єктах, але ми чітко розуміємо, що він гатить та руйнує саме цивільні інфраструктуру для того, щоб у населення була паніка і показати, що ситуаціє не є контрольована», - розповів Кириленко.
Доповнення
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко показав наслідки обстрілів Донецької області у ніч на 25 липня.