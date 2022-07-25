"Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних": в ОВА показали наслідки нічних обстрілів на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко показав наслідки нічних обстрілів Донецької області. У місті Костянтинівка ворожі снаряди впали поблизу житлових будинків та кав’ярні. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило. Про це повідомив Кириленко в Telegram, інформує УНН.
Цитата
«Сьогодні вночі російські снаряди впали поруч із будинками та кав'ярнею. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих, але росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних. Єдиний спосіб вберегти себе та близьких - евакуюватися!», - ідеться в повідомленні Кириленка.
Доповнення
25 липня російські окупанти скинули авіабомбу на Бахмут Донецької області, пошкоджено п'ять будинків.
Вночі загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню околиці Краматорська.
24 липня російські окупанти поранили вісьмох мирних жителів Донеччини.