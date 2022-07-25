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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 25555 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 69619 перегляди

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"Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних": в ОВА показали наслідки нічних обстрілів на Донеччині

"Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних": в ОВА показали наслідки нічних обстрілів на Донеччині

Київ • УНН

 • 153786 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко показав наслідки нічних обстрілів Донецької області. У місті Костянтинівка ворожі снаряди впали поблизу житлових будинків та кав’ярні. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило. Про це повідомив Кириленко в Telegram, інформує УНН.

Цитата

«Сьогодні вночі російські снаряди впали поруч із будинками та кав'ярнею. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих, але росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних. Єдиний спосіб вберегти себе та близьких - евакуюватися!», - ідеться в повідомленні Кириленка.

Доповнення 

25 липня російські окупанти скинули авіабомбу на Бахмут Донецької області, пошкоджено п'ять будинків.

Вночі загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню околиці Краматорська.

24 липня російські окупанти поранили вісьмох мирних жителів Донеччини.

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