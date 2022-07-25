"Россияне целенаправленно бьют по гражданским": в ОВА показали последствия ночных обстрелов в Донецкой области

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«Сегодня ночью российские снаряды упали рядом с домами и кафе. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших, но россияне целенаправленно бьют по гражданским. Единственный способ уберечь себя и близких – эвакуироваться!», – говорится в сообщении Кириленко.

Дополнение

24 июля российские оккупанты сбросили авиабомбу на Бахмут Донецкой области, повреждено пять домов.

Ночью захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня окрестности Краматорска.

24 июля оккупанты ранили восьмерых мирных жителей Донецкой области.