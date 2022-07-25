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"Россияне целенаправленно бьют по гражданским": в ОВА показали последствия ночных обстрелов в Донецкой области

"Россияне целенаправленно бьют по гражданским": в ОВА показали последствия ночных обстрелов в Донецкой области

Киев • УНН

 • 153784 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко показал последствия ночных обстрелов Донецкой области. В городе Константиновка вражеские снаряды упали вблизи жилых домов и кофейни. Информация о пострадавших пока не поступала. Об этом сообщил Кириленко в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«Сегодня ночью российские снаряды упали рядом с домами и кафе. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших, но россияне целенаправленно бьют по гражданским. Единственный способ уберечь себя и близких – эвакуироваться!», – говорится в сообщении Кириленко.

Дополнение 

24 июля российские оккупанты сбросили авиабомбу на Бахмут Донецкой области, повреждено пять домов.

Ночью захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня окрестности Краматорска.

24 июля оккупанты ранили восьмерых мирных жителей Донецкой области.

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