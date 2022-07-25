Околиці Краматорська вночі зазнали ворожого удару з РСЗВ - мер

Цитата

"Ворожий нічний обстріл околиць Краматорська з РСЗВ. Без жертв, але є руйнування у приватному секторі", - написав Гончаренко у Facebook.

Доповнення

Штурмові дії в напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка українські воїни відбили та змусили окупантів відкотитися назад.