Окраины Краматорска ночью подверглись вражескому удару из РСЗО - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Окраины Краматорска ночью российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко, информирует УНН.
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"Вражеский ночной обстрел окрестностей Краматорска из РСЗО. Без жертв, но есть разрушения в частном секторе", - написал Гончаренко в Facebook.
Дополнение
Штурмовые действия в направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка украинские воины отбили и заставили оккупантов откатиться назад.