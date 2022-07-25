Окраины Краматорска ночью подверглись вражескому удару из РСЗО - мэр

Цитата

"Вражеский ночной обстрел окрестностей Краматорска из РСЗО. Без жертв, но есть разрушения в частном секторе", - написал Гончаренко в Facebook.

Дополнение

Штурмовые действия в направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка украинские воины отбили и заставили оккупантов откатиться назад.