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Генштаб: ЗСУ відбили штурм окупантів в напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка

Генштаб: ЗСУ відбили штурм окупантів в напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка

Київ • УНН

 • 15452 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Штурмові дії в напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка українські воїни відбили та змусили окупантів відкотитися назад. Противник веде наступ неподалік Спірного, бойові дії тривають. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Деталі 

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Підрозділи противника обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Яструбине, Грабовське та Володимирівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує вести бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування Сил оборони у бік державного кордону.

На Харківському напрямку здійснював вогневе ураження наших позицій із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Малинівка, Борщова, Іванівка, Питомник, Нове, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Гусарівка, Прудянка, Шаповалівка, Рубіжне, Шевелівка, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова та Михайлівка. Завдав авіаційного удару біля Прудянки, Петрівки та Явірського.

На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження позицій підрозділів Сил оборони із застосуванням усіх наявних вогневих засобів поблизу Норцівки, Богородичного, Петрівського, Барвінкового, Костянтинівки, Нової Дмитрівки, Долини, Нової Миколаївки, Карнаухівки, Дібровного та Чепіля.

На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Кривої Луки, Платонівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. А авіаудари - неподалік Григорівки і Серебрянки.

Штурмові дії в напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка українські воїни відбили та змусили окупантів відкотитися назад. Противник веде наступ неподалік Спірного, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку, з метою руйнування оборонних позицій, ворог обстрілював райони населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Новолуганське, Зайцеве та Травневе. Відзначено польоти БпЛА противника в районі Краматорська.

Окупанти завдали авіаударів біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Штурм у напрямку Вершина – Луганське завершився для них провалом та відходом назад. Ворог веде наступ в напрямку Миронівське – Луганське, бойові дії тривають.

На Авдіївському Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противника не відзначено. З метою сковування дій наших військ здійснював обстріли позицій із ствольної і реактивної артилерії та озброєння танків вздовж лінії зіткнення. Ворог завдав авіаударів біля Шевченко, Веселого та Полтавки. Вів повітряну розвідку над Омельником, Щербаками, Новоданилівкою та Малинівкою.

На Південнобузькому напрямку відзначено артилерійські обстріли в районах населених пунктів Потьомкине, Червонопілля, Квітневе, Киселівка, Партизанське, Первомайське, Луч, Посад-Покровське, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке, Степова Долина, Нова Зоря. Ворог здійснює інтенсивне ведення повітряної розвідки БпЛА. Також завдав авіаційного удару неподалік Білогірки.

За наявною інформацією, поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

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