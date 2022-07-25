Генштаб: ВСУ отбили штурм оккупантов в направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка

Детали

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Подразделения противника обстреляли из ствольной артиллерии районы населённых пунктов Яструбино, Грабовское и Владимировка Сумской области.

На Слобожанском направлении враг продолжает вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения сил обороны в сторону государственной границы.

На Харьковском направлении осуществлял огненное поражение наших позиций с танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Малиновка, Борщева, Ивановка, Питомник, Новое, Русские Тишки, Петровка, Дементиевка, Гусаровка, Прудянка , Шаповаловка, Рубежное, Шевеловка, Дуванка, Мосьпаново, Русская Лозовая и Михайловка. Нанес авиационный удар возле Прудянки, Петровки и Явирского.

На Славянском направлении осуществлял огненное поражение позиций подразделений Сил обороны с применением всех имеющихся огневых средств вблизи Норцовки, Богородичного, Петровского, Барвенкового, Константиновки, Новой Дмитровки, Долины, Новой Николаевки, Карнауховки, Дубровного и Чепиля.

На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы у Кривой Луки, Платоновки, Северска, Верхнекамянского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного. А авиаудары – неподалеку Григоровки и Серебрянки.

Штурмовые действия в направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекамянка – Ивано-Дарьевка украинские воины отбили и заставили оккупантов откатиться назад. Противник ведет наступление неподалеку от Спорного, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении, с целью разрушения оборонительных позиций, враг обстреливал районы населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Новолуганское, Зайцево и Транев. Отмечены полеты БпЛА противника в Краматорском районе.

Оккупанты нанесли авиаудары у Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС. Штурм в направлении Вершина – Луганское завершился для них провалом и уходом назад. Враг ведет наступление в направлении Мироновское – Луганское, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противника не отмечено. В целях сковывания действий наших войск осуществлял обстрелы позиций по ствольной и реактивной артиллерии и вооружение танков вдоль линии соприкосновения. Враг нанес авиаудары возле Шевченко, Веселого и Полтавки. Вел воздушную разведку над Омельником, Щербаками, Новоданиловкой и Малиновкой.

На Южнобужском направлении отмечены артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Потемкино, Краснополье, Апрельское, Киселевка, Партизанское, Первомайское, Луч, Посад-Покровское, Благодатное, Шевченково, Прибужское, Степово. Враг осуществляет интенсивное ведение воздушной разведки БПЛА. Также нанес авиационный удар неподалеку от Белогорки.

По имеющейся информации, вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа “Калибр”.

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