Окупанти скинули авіабомбу на Бахмут: пошкоджено будинки – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ, 25 липня. УНН. Вночі російські окупанти скинули авіабомбу на Бахмут Донецької області, пошкоджено п'ять будинків. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує УНН.
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"Постійні обстріли по всій лінії фронту тривають. Найбільш активно росіяни стріляють у Бахмутському районі: потерпають Бахмутська, Світлодарська та Соледарська громади. Вночі росіяни скинули авіабомбу на Бахмут – без постраждалих, але пошкоджено щонайменше 5 будинків. Під ранок ворог обстріляв місто з гармат – відомо про 1 пораненого", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За словами Кириленка, ворог стріляє по околицях сіл у Світлодарській громаді. Інформація щодо постраждалих не надходила, однак пошкоджено приватні будинки у селах Кодема і Дачі.
Також у Соледарі внаслідок нічних та ранкових обстрілів загинула щонайменше 1 людина, пошкоджено три будинки, згоріли два гаражі, перебито електропостачання. Також під постійним вогнем околиці сіл Яковлівка і Бахмутське – там наразі без жертв.
"Близько півночі росіяни завдали чергового ракетного удару по Авдіївці. Трохи згодом – обстріляли місто з артилерії. Снаряди прилетіли у житлові квартали, інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюємо. Також під російськими обстрілами міста у відносному тилу. Сьогодні це Краматорськ і Костянтинівка", – зазначив очільник регіону.
У Краматорську росіяни пошкодили один житловий будинок. У Костянтинівці відбулося два обстріли – снаряди впали поблизу житлових будинків та кав’ярні. Обсяги руйнувань встановлюють. Інформації щодо постраждалих не надходило.
Доповнення
Вночі російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) околиці Краматорська.
24 липня російські окупанти поранили вісьмох мирних жителів Донеччини.