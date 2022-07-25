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Окупанти скинули авіабомбу на Бахмут: пошкоджено будинки – ОВА

Окупанти скинули авіабомбу на Бахмут: пошкоджено будинки – ОВА

Київ • УНН

 • 301322 перегляди

КИЇВ, 25 липня. УНН. Вночі російські окупанти скинули авіабомбу на Бахмут Донецької області, пошкоджено п'ять будинків. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує УНН.

Цитата

"Постійні обстріли по всій лінії фронту тривають. Найбільш активно росіяни стріляють у Бахмутському районі: потерпають Бахмутська, Світлодарська та Соледарська громади. Вночі росіяни скинули авіабомбу на Бахмут – без постраждалих, але пошкоджено щонайменше 5 будинків. Під ранок ворог обстріляв місто з гармат – відомо про 1 пораненого", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За словами Кириленка, ворог стріляє по околицях сіл у Світлодарській громаді. Інформація щодо постраждалих не надходила, однак пошкоджено приватні будинки у селах Кодема і Дачі.

Також у Соледарі внаслідок нічних та ранкових обстрілів загинула щонайменше 1 людина, пошкоджено три будинки, згоріли два гаражі, перебито електропостачання. Також під постійним вогнем околиці сіл Яковлівка і Бахмутське – там наразі без жертв.

"Близько півночі росіяни завдали чергового ракетного удару по Авдіївці. Трохи згодом – обстріляли місто з артилерії. Снаряди прилетіли у житлові квартали, інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюємо. Також під російськими обстрілами міста у відносному тилу. Сьогодні це Краматорськ і Костянтинівка", – зазначив очільник регіону.

У Краматорську росіяни пошкодили один житловий будинок. У Костянтинівці відбулося два обстріли – снаряди впали поблизу житлових будинків та кав’ярні. Обсяги руйнувань встановлюють. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Доповнення 

Вночі російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) околиці Краматорська.

24 липня російські окупанти поранили вісьмох мирних жителів Донеччини.

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