Оккупанты сбросили авиабомбу на Бахмут: повреждены дома – ОВА
Киев • УНН
КИЕВ, 25 июля. УНН. Ночью российские оккупанты сбросили авиабомбу на Бахмут Донецкой области, повреждены пять домов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует УНН.
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"Постоянные обстрелы по всей линии фронта продолжаются. Наиболее активно россияне стреляют в Бахмутском районе: страдают Бахмутская, Светлодарская и Соледарская громады. Ночью россияне сбросили авиабомбу на Бахмут – без пострадавших, но повреждено по меньшей мере 5 домов. Под утро враг обстрелял город из пушек – известно об 1 раненом", – говорится в сообщении.
Детали
По словам Кириленко, враг стреляет по окрестностям сел в Светлодарской громаде. Информация о пострадавших не поступала, однако повреждены частные дома в селах Кодема и Дачи.
Также в Соледаре в результате ночных и утренних обстрелов погиб по меньшей мере 1 человек, повреждены три дома, сгорели два гаража, перебито электроснабжение. Также под постоянным огнем окрестности сел Яковлевка и Бахмутское – там сейчас без жертв.
"Около полуночи россияне нанесли очередной ракетный удар по Авдеевке. Чуть позже – обстреляли город из артиллерии. Снаряды прилетели в жилые кварталы, информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняем. Также под российскими обстрелами города в относительном тылу. Сегодня это Краматорск и Константиновка", – отметил глава региона.
В Краматорске россияне повредили один жилой дом. В Константиновке произошло два обстрела – снаряды упали вблизи жилых домов и кофейни. Объемы разрушений устанавливают. Информация о пострадавших не поступала.
Дополнение
Ночью российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) окраины Краматорска.
24 июля российские оккупанты ранили 8 мирных жителей Донецкой области.