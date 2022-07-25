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Оккупанты сбросили авиабомбу на Бахмут: повреждены дома – ОВА

Оккупанты сбросили авиабомбу на Бахмут: повреждены дома – ОВА

Киев • УНН

 • 301320 просмотра

КИЕВ, 25 июля. УНН. Ночью российские оккупанты сбросили авиабомбу на Бахмут Донецкой области, повреждены пять домов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует УНН.

Цитата

"Постоянные обстрелы по всей линии фронта продолжаются. Наиболее активно россияне стреляют в Бахмутском районе: страдают Бахмутская, Светлодарская и Соледарская громады. Ночью россияне сбросили авиабомбу на Бахмут – без пострадавших, но повреждено по меньшей мере 5 домов. Под утро враг обстрелял город из пушек – известно об 1 раненом", – говорится в сообщении.

Детали 

По словам Кириленко, враг стреляет по окрестностям сел в Светлодарской громаде. Информация о пострадавших не поступала, однако повреждены частные дома в селах Кодема и Дачи.

Также в Соледаре в результате ночных и утренних обстрелов погиб по меньшей мере 1 человек, повреждены три дома, сгорели два гаража, перебито электроснабжение. Также под постоянным огнем окрестности сел Яковлевка и Бахмутское – там сейчас без жертв.

"Около полуночи россияне нанесли очередной ракетный удар по Авдеевке. Чуть позже – обстреляли город из артиллерии. Снаряды прилетели в жилые кварталы, информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняем. Также под российскими обстрелами города в относительном тылу. Сегодня это Краматорск и Константиновка", – отметил глава региона.

В Краматорске россияне повредили один жилой дом. В Константиновке произошло два обстрела – снаряды упали вблизи жилых домов и кофейни. Объемы разрушений устанавливают. Информация о пострадавших не поступала.

Дополнение 

Ночью российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) окраины Краматорска.

24 июля российские оккупанты ранили 8 мирных жителей Донецкой области.

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