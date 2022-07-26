В Донецкой области россияне бьют по гражданской инфраструктуре, чтобы посеять панику - Кириленко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Российские оккупанты бьют и разрушают гражданскую инфраструктуру в Донецкой области для того, чтобы посеять панику среди населения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона, передает УНН.
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«Враг хоть и пытается как-то аргументировать свои действия скоплением военных или нахождением военных на тех или иных объектах, но мы четко понимаем, что он бьет и разрушает именно гражданскую инфраструктуру для того, чтобы у населения была паника и показать, что ситуация не является контролируемой», - рассказал Кириленко.
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Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко показал последствия обстрелов Донецкой области в ночь на 25 июля.