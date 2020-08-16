На Донеччині чоловік збив неповнолітніх, одна дитина загинула

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КИЇВ. 16 червня. УНН. У селищі Білицьке на Донеччині водій не встиг зупинити транспортний засіб і збив двох дітей, одна дитина загинула, а інша потрапила в реанімацію. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.

“Співробітниками поліції відкрито кримінальне провадження за фактом ДТП у смт. Білицьке, в результат якої один хлопчик загинув, інший опинився у реанімації. Дорожньо-транспортна пригода сталася минулого дня”, — йдеться у повідомлення.

Встановлено, що 39-річний мешканець м. Рубіжне Луганської області їхав на автомобілі Toyota по автодорозі Білецьке-Добропілля. У цей час вздовж дороги рухалися на велосипеді двоє дітей 11 та 12 років. Неповнолітній велосипедист почав перетинати проїзну частину дороги, не переконавшись у безпеці маневру. Водій автомобіля не встиг зупинити транспортний засіб та скоїв наїзд на дітей.

“12-річний хлопчик отримав травми не сумісні з життям та помер на місці, а його товариш, який сидів на рамі велосипеду, з чисельними травмами госпіталізований до реанімаційного відділення Добропільської лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у місті Мелітополі Запорізької області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув велосипедист. Поліція відкрила кримінальне провадження і шукає свідків.

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