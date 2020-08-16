У Запорізькій області водій насмерть збив велосипедиста
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У місті Мелітополі Запорізької області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув велосипедист. Поліція відкрила кримінальне провадження і шукає свідків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.
“15 серпня близько 18:30 на вулиці Гетьмана Сагайдачного у Мелітополі водій автомобіля Geely, мешканець Мелітополя 1986 року народження, допустив наїзд на велосипедиста, який рухався у зустрічному напрямку та несподівано змінив напрямок руху. Внаслідок ДТП велосипедист, мешканець Мелітополя 1957р.н., від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що автомобіль наразі вилучено. Поліція шукає свідків події.
“Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Розпочато досудове розслідування”, — додали у поліції.
Нагадаємо, Львівщині в ДТП також загинув велосипедист.