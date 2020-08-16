У Запорізькій області водій насмерть збив велосипедиста

“15 серпня близько 18:30 на вулиці Гетьмана Сагайдачного у Мелітополі водій автомобіля Geely, мешканець Мелітополя 1986 року народження, допустив наїзд на велосипедиста, який рухався у зустрічному напрямку та несподівано змінив напрямок руху. Внаслідок ДТП велосипедист, мешканець Мелітополя 1957р.н., від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автомобіль наразі вилучено. Поліція шукає свідків події.

“Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Розпочато досудове розслідування”, — додали у поліції.

Нагадаємо, Львівщині в ДТП також загинув велосипедист.