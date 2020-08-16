В Запорожской области водитель насмерть сбил велосипедиста
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В городе Мелитополе Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб велосипедист. Полиция открыла уголовное производство и ищет свидетелей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.
"15 августа около 18:30 на улице Гетьмана Сагайдачного в Мелитополе водитель автомобиля Geely, житель Мелитополя 1986 года рождения, допустил наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении и неожиданно изменил направление движения. В результате ДТП велосипедист, житель Мелитополя 1957р.н., от полученных телесных повреждений погиб на месте дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобиль изъят. Полиция ищет свидетелей происшествия.
"Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Начато досудебное расследование", - добавили в полиции.
Напомним, Львовской области в ДТП также погиб велосипедист.