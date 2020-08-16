В Запорожской области водитель насмерть сбил велосипедиста

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87439 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102624 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127862 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107927 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128160 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101423 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102217 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104074 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

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В Запорожской области водитель насмерть сбил велосипедиста

В Запорожской области водитель насмерть сбил велосипедиста

Киев  •  УНН

 • 15567 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В городе Мелитополе Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб велосипедист. Полиция открыла уголовное производство и ищет свидетелей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

"15 августа около 18:30 на улице Гетьмана Сагайдачного в Мелитополе водитель автомобиля Geely, житель Мелитополя 1986 года рождения, допустил наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении и неожиданно изменил направление движения. В результате ДТП велосипедист, житель Мелитополя 1957р.н., от полученных телесных повреждений погиб на месте дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль изъят. Полиция ищет свидетелей происшествия.

"Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Начато досудебное расследование", - добавили в полиции.

Напомним, Львовской области в ДТП также погиб велосипедист.

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