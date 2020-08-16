На Донетчине мужчина сбил несовершеннолетних, один ребенок погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В поселке Белицкое Донецкой области водитель не успел остановить транспортное средство и сбил двух детей, один ребенок погиб, а другой попал в реанимацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
“Сотрудниками полиции открыто уголовное производство по факту ДТП в пгт. Белицкое, в результате которой один мальчик погиб, другой оказался в реанимации. Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера”, - говорится в сообщении.
Установлено, что 39-летний житель Рубежного Луганской области ехал на автомобиле Toyota по автодороге Белецкое-Доброполье. В это время вдоль дороги двигались на велосипеде двое детей 11 и 12 лет. Несовершеннолетний велосипедист начал пересекать проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности маневра. Водитель автомобиля не успел остановить транспортное средство и совершил наезд на детей.
“12-летний мальчик получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте, а его товарищ, сидевший на раме велосипеда, с многочисленными травмами госпитализирован в реанимационное отделение Добропольского больницы. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины”, - говорится в сообщении.
Напомним, в городе Мелитополе Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб велосипедист. Полиция открыла уголовное производство и ищет свидетелей.