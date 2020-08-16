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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 75059 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100439 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106063 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125977 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100905 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101786 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103815 просмотра

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На Донетчине мужчина сбил несовершеннолетних, один ребенок погиб

На Донетчине мужчина сбил несовершеннолетних, один ребенок погиб

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. В поселке Белицкое Донецкой области водитель не успел остановить транспортное средство и сбил двух детей, один ребенок погиб, а другой попал в реанимацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

“Сотрудниками полиции открыто уголовное производство по факту ДТП в пгт. Белицкое, в результате которой один мальчик погиб, другой оказался в реанимации. Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера”, - говорится в сообщении.

Установлено, что 39-летний житель Рубежного Луганской области ехал на автомобиле Toyota по автодороге Белецкое-Доброполье. В это время вдоль дороги двигались на велосипеде двое детей 11 и 12 лет. Несовершеннолетний велосипедист начал пересекать проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности маневра. Водитель автомобиля не успел остановить транспортное средство и совершил наезд на детей.

“12-летний мальчик получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте, а его товарищ, сидевший на раме велосипеда, с многочисленными травмами госпитализирован в реанимационное отделение Добропольского больницы. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины”, - говорится в сообщении.

Напомним, в городе Мелитополе Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб велосипедист. Полиция открыла уголовное производство и ищет свидетелей.

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