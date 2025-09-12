На Дніпропетровщині дворічна дитина вистрелила собі в голову з травматичного пістолета

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
10:50 • 1522 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11 • 5338 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 13239 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 11204 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 13118 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 36797 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 38980 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52257 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 80649 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 40031 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.2м/с
31%
756мм
Популярнi новини
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС12 вересня, 01:20 • 30856 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня12 вересня, 01:21 • 31101 перегляди
У Києві обговорили посилення безпеки України з представником США Кітом Келлогом - Умєров12 вересня, 01:50 • 7936 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо12 вересня, 03:57 • 11443 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб12 вересня, 04:42 • 25471 перегляди
Публікації
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 13239 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 80649 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 54695 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 73118 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 75768 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Радослав Сікорський
Гаррі, герцог Сассекський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Івано-Франківська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 27624 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 73118 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 37482 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 43834 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 109088 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The New York Times
ChatGPT
Лікарські засоби
Lockheed Martin F-35 Lightning II

На Дніпропетровщині дворічна дитина вистрелила собі в голову з травматичного пістолета

Київ • УНН

 • 4 перегляди

У Нікополі дворічний хлопчик отримав поранення у лоб з травматичного пістолета, який знайшов у шухляді. Дитину госпіталізовано, поліція проводить перевірку.

На Дніпропетровщині дворічна дитина вистрелила собі в голову з травматичного пістолета

У Нікополі Дніпропетровської області дворічна дитина випадкового вистрелила собі в голову з травматичного пістолета. Про це повідомляє Нікопольське районе управління поліції, пише УНН.

Деталі

Подія сталася ввечері 10 вересня. До поліції надійшло повідомлення про те, що малолітній хлопчик отримав поранення з травматичної зброї.

На місце виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції. Попередньо встановлено: дитина взяла зі шухляди приватного будинку травматичний пістолет та випадково здійснила постріл. Куля влучила у лоб

- йдеться у повідомленні.

У момент події вдома перебувала 31-річна мати. Постраждалого хлопчика доставили до місцевої лікарні, після чого його перевезли до обласного медзакладу для подальшого лікування.

Наразі правоохоронці проводять перевірку. За її результатами буде прийнято рішення щодо притягнення батьків до відповідальності.

Стрілянина в автосервісі на Львівщині: є загиблі12.09.25, 13:48 • 498 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Дніпропетровська область