На Дніпропетровщині дворічна дитина вистрелила собі в голову з травматичного пістолета
У Нікополі дворічний хлопчик отримав поранення у лоб з травматичного пістолета, який знайшов у шухляді. Дитину госпіталізовано, поліція проводить перевірку.
У Нікополі Дніпропетровської області дворічна дитина випадкового вистрелила собі в голову з травматичного пістолета. Про це повідомляє Нікопольське районе управління поліції, пише УНН.
Подія сталася ввечері 10 вересня. До поліції надійшло повідомлення про те, що малолітній хлопчик отримав поранення з травматичної зброї.
На місце виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції. Попередньо встановлено: дитина взяла зі шухляди приватного будинку травматичний пістолет та випадково здійснила постріл. Куля влучила у лоб
У момент події вдома перебувала 31-річна мати. Постраждалого хлопчика доставили до місцевої лікарні, після чого його перевезли до обласного медзакладу для подальшого лікування.
Наразі правоохоронці проводять перевірку. За її результатами буде прийнято рішення щодо притягнення батьків до відповідальності.
