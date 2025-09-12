На Днепропетровщине двухлетний ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета
Киев • УНН
В Никополе двухлетний мальчик получил ранение в лоб из травматического пистолета, который нашел в ящике. Ребенок госпитализирован, полиция проводит проверку.
В Никополе Днепропетровской области двухлетний ребенок случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Об этом сообщает Никопольское районное управление полиции, пишет УНН.
Детали
Происшествие произошло вечером 10 сентября. В полицию поступило сообщение о том, что малолетний мальчик получил ранение из травматического оружия.
На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции № 2 Никопольского районного управления полиции. Предварительно установлено: ребенок взял из ящика частного дома травматический пистолет и случайно произвел выстрел. Пуля попала в лоб
В момент происшествия дома находилась 31-летняя мать. Пострадавшего мальчика доставили в местную больницу, после чего его перевезли в областное медучреждение для дальнейшего лечения.
Сейчас правоохранители проводят проверку. По ее результатам будет принято решение о привлечении родителей к ответственности.
