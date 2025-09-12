$41.310.10
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
На Днепропетровщине двухлетний ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Никополе двухлетний мальчик получил ранение в лоб из травматического пистолета, который нашел в ящике. Ребенок госпитализирован, полиция проводит проверку.

На Днепропетровщине двухлетний ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета

В Никополе Днепропетровской области двухлетний ребенок случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Об этом сообщает Никопольское районное управление полиции, пишет УНН.

Детали

Происшествие произошло вечером 10 сентября. В полицию поступило сообщение о том, что малолетний мальчик получил ранение из травматического оружия.

На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции № 2 Никопольского районного управления полиции. Предварительно установлено: ребенок взял из ящика частного дома травматический пистолет и случайно произвел выстрел. Пуля попала в лоб

- говорится в сообщении.

В момент происшествия дома находилась 31-летняя мать. Пострадавшего мальчика доставили в местную больницу, после чего его перевезли в областное медучреждение для дальнейшего лечения.

Сейчас правоохранители проводят проверку. По ее результатам будет принято решение о привлечении родителей к ответственности.

Стрельба в автосервисе на Львовщине: есть погибшие12.09.25, 13:48

Ольга Розгон

