На Дніпропетровщині викрили банду, яка підпалювала торгівельні точки підприємців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На Дніпропетровщині викрито групу осіб, які здійснювали терористичні акти шляхом підпалу приміщень магазинів та житлових будинків на території України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.
"Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вчинення терористичних актів групою осіб (ч.2 ст.258 КК України)", - сказано у повідомленні.
За версією слідства, група осіб висунула вимогу керівнику товариства з обмеженою відповідальністю, яке є власником мережі магазинів розливного пива та має торгівельні точки на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Запорізької областей, сплачувати їм щомісячно грошову винагороду у 40 000 доларів США, в іншому випадку погрожуючи знищенням майна компанії (вчиненням терористичних актів шляхом підпалу приміщень).
Зазначається, що з метою впливу на прийняття рішень співвласниками юридичної особи на їх користь, зловмисники протягом лютого – березня 2020 року здійснили підпал 18 торгових приміщень компанії (частина з яких розташована у багатоповерхових житлових будинках) у містах Дніпрі, Кривому Розі, Харкові, Запоріжжі та Полтаві. Створивши небезпеку для життя та здоров’я людей, зазначені особи знищили майно компанії на понад 3 мільйони гривень.
Наразі одного з учасників групи (40-річного чоловіка) затримано, йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Полтавщині затримали групу осіб, які підозрюються у вчиненні серії тяжких злочинів, зокрема підпалу автомобіля, викрадення людей та рекет.