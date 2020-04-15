В Днепропетровской области разоблачили банду, которая поджигала торговые точки предпринимателей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Днепропетровской области разоблачена группа лиц, которые совершали террористические акты путем поджога помещений магазинов и жилых домов на территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
"Прокуратурой Днепропетровской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту совершения террористических актов группой лиц (ч.2 ст.258 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По версии следствия, группа лиц потребовала у руководителя общества с ограниченной ответственностью, которое является владельцем сети магазинов разливного пива и имеет торговые точки на территории Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Запорожской областей, платить им ежемесячно денежное вознаграждение в 40 000 долларов США, в противном случае угрожая уничтожением имущества компании (совершением террористических актов путем поджога помещений).
Отмечается, что с целью влияния на принятие решений совладельцами юридического лица в их пользу, злоумышленники в течение февраля - марта 2020 года осуществили поджог 18 торговых помещений компании (часть из которых расположена в многоэтажных жилых домах) в городах Днепре, Кривом Роге, Харькове, Запорожье и Полтаве. Создав опасность для жизни и здоровья людей, указанные лица уничтожили имущество компании на более чем 3 миллиона гривен.
Сейчас один из участников группы (40-летний мужчина) задержан, ему сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Полтавской области задержали группу лиц, подозреваемых в совершении серии тяжких преступлений, в частности поджог автомобиля, похищение людей и рэкет.