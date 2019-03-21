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На Черкащині працівницю колонії судитимуть за неподання декларації

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Прокуратура Черкаської області скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишньої працівниці виправної колонії, яка умисно не подала декларацію про доходи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Черкаської області.

На Черкащині працівницю колонії судитимуть за неподання декларації

Згідно із повідомленням, прокуратурою області за наслідками досудового розслідування скеровано до Придніпровського районного суду міста Черкаси обвинувальний акт стосовно колишнього працівника державної установи "Черкаська виправна колонія №62", яка умисно не подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбачену Законом України "Про запобігання корупції".

Жінці інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації).

Варто зазначити, що за вчинене правопорушення обвинуваченій загрожує покарання у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (42 500 - 51 000 грн) або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до 2 років.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що на Харківщині поліцейський "поплатився" посадою за несвоєчасно подану декларацію.

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