На Черкащині працівницю колонії судитимуть за неподання декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Прокуратура Черкаської області скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишньої працівниці виправної колонії, яка умисно не подала декларацію про доходи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Черкаської області.
Згідно із повідомленням, прокуратурою області за наслідками досудового розслідування скеровано до Придніпровського районного суду міста Черкаси обвинувальний акт стосовно колишнього працівника державної установи "Черкаська виправна колонія №62", яка умисно не подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбачену Законом України "Про запобігання корупції".
Жінці інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації).
Варто зазначити, що за вчинене правопорушення обвинуваченій загрожує покарання у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (42 500 - 51 000 грн) або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до 2 років.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що на Харківщині поліцейський "поплатився" посадою за несвоєчасно подану декларацію.