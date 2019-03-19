Поліцейський "поплатився" посадою за несвоєчасно подану декларацію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На Харківщині співробітник Дергачівського відділу поліції був звільнений з посади за несвоєчасно подану декларацію про доходи за 2017 рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.
Згідно із повідомленням, поліцейський без поважних причин несвоєчасно подав електронну декларацію за 2017 рік. Постановою Дергачівського районного суду його було визнано винним у порушенні законодавства та призначено 850 гривень штрафу. У свою чергу, правоохоронець намагався оскаржувати зазначену постанову та подав апеляційну скаргу. Але Харківський апеляційний суд не знайшов приводу для відміни рішення суду та залишив покарання чинним.
Наразі звинувачений повинен заплатити штраф та шукати нове місце роботи, оскільки, за результатами розгляду подання прокуратури поліцейського було звільнено з обійманої посади за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції".
Раніше УНН повідомляв, що Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Національної поліції та прокуратури 82 повідомлення про неподання чиновниками декларацій.