Полицейский "поплатился" должности за несвоевременно поданную декларацию

Согласно сообщению, полицейский без уважительных причин несвоевременно подал электронную декларацию за 2017 год. Постановлением Дергачевского районного суда он был признан виновным в нарушении законодательства и назначено 850 гривен штрафа. В свою очередь, правоохранитель пытался обжаловать указанное постановление и подал апелляционную жалобу. Но Харьковский апелляционный суд не нашел повода для отмены решения суда и оставил наказание в силе.

Сейчас обвиняемый должен заплатить штраф и искать новое место работы, поскольку, по результатам рассмотрения представления прокуратуры полицейского уволили с занимаемой должности за нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Ранее УНН сообщал, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в Национальную полицию и прокуратуру 82 сообщения о непредставлении чиновниками деклараций.