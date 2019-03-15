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НАЗК цього року 82 рази заявило на чиновників за неподані декларації

Київ • УНН

 • 8429 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило Нацполіцію та прокуратуру про неподання декларацій вісьмома посадовцями, загалом з початку року правоохоронцям надіслали 82 таких висновки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

НАЗК цього року 82 рази заявило на чиновників за неподані декларації

"НАЗК виявило ознаки умисного неподання декларацій 8-ма посадовими особами. Про факти таких кримінальних правопорушень Національне агентство повідомило органи Нацполіції та прокуратури", - повідомили в Агентстві.

Встановлено, що три особи не подали щорічні декларації за 2017 рік: депутати місцевих рад та спеціаліст Запорізької ОДА.

Ще троє посадовців не подали декларації після звільнення, інші – декларацію перед звільненням за раніше не охоплений період. "Порушення допустили посадові особи територіальних органів Пенсійного фонду, установ Державної кримінально-виконавчої служби, Національної поліції", - додали у НАЗК.

"Загалом з початку 2019 року Національне агентство направило до правоохоронних органів 82 обґрунтовані висновки щодо неподання посадовцями декларацій", - зазначили у відомстві.

Відповідальність за умисне неподання декларації передбачена статтею 366-1 ККУ.

Нагадаємо, НАЗК назвало топ-10 помилок у деклараціях.

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