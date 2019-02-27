НАЗК назвало топ-10 помилок у деклараціях

За даними Агентства, декларанти порушують вимоги ЗУ “Про запобігання корупції” через такі типові помилки у декларації:
під час заповнення розділу 2.1 “Інформація про суб’єкта декларування” невірно визначають, чи належить їхня посада до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством;
не зазначають у розділі 3 “Об’єкти нерухомості” відомості щодо об’єктів нерухомості, які вони або члени їх сімей на будь-якому праві використовували для проживання або які є їх зареєстрованим місцем проживання;
не зазначають у розділах 3 “Об’єкти нерухомості” та 6 “Цінне рухоме майно — транспортні засоби” інформацію стосовно нерухомості та транспортних засобів: їх вартості, прав на об’єкт та дати його набуття, кадастрового номера, ідентифікаційного, реєстраційного номерів;
не зазначають у розділі 6 “Цінне рухоме майно — транспортні засоби” транспортні засоби, які “відчужені” за довіреністю. Декларанти хибно вважають, що видана довіреність на розпорядження майном від їх імені є відчуженням майна та свідчить про перехід права на це майно;
не зазначають в розділі 9 “Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або член його сім’ї” інформацію про відповідні юридичні особи. Декларанти помилково вважають, що зазначення таких юридичних осіб в розділі 8 “Корпоративні права” є достатнім;
зазначають в розділі 11 “Доходи, у тому числі подарунки” самого себе джерелом отриманого доходу;
не зазначають в розділі 11 “Доходи, у тому числі подарунки” отриманих кредитів. Суб’єкти декларування хибно вважають, що зазначення кредиту в розділі 13 “Фінансові зобов’язання” є достатнім;
не зазначають загальний розмір фінансового зобов’язання у розділі 13 декларації;
не зазначають у розділі 14 “Видатки та правочини суб’єкта декларування” правочини, вчинені суб’єктом декларування у звітному періоді, або зазначають правочини, які вчинені членами сім’ї, тобто “зайву” інформацію;
зазначають об’єкт, відчужений у звітному періоді, як наявний на кінець такого періоду.
Нагадаємо, з 1 січня до реєстру НАЗК надійшло на 15% більше декларацій, ніж минулого року.