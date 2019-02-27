НАЗК назвало топ-10 помилок у деклараціях

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами аналізу декларацій під час здійснення їх повних перевірок сформувало перелік найпоширеніших помилок, які допускають суб’єкти декларування, визначивши їх топ-10. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.