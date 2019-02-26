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З 1 січня до реєстру НАЗК надійшло на 15% більше декларацій, ніж минулого року

З 1 січня до реєстру НАЗК надійшло на 15% більше декларацій, ніж минулого року

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. З 1 січня було подано понад 142 тисячі щорічних декларацій в реєстр НАЗК, а це приблизно на 15% більше від очікуваного. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національне агентство з запобігання корупції.

"До 1 квітня триває черговий етап декларування. Хочу відзначити, що з кожним новим етапом система працює краще. Важливо, що багато хто з суб'єктів декларування зрозумів, що не треба все відкладати на останню ніч або останній тиждень. З 1 січня було подано понад 142 тисячі щорічних декларацій, а це приблизно на 15% більше від очікуваного", – заявив голова Національного агентства із запобігання корупції Олександр Мангул.

Голова агентства наголосив на стабільній роботі Реєстру декларацій та поділився власним досвідом декларування: «Рекомендую подавати декларацію так, як це роблю я: заповнюю декларацію в кілька етапів, не за один раз, все перевіряю і тоді вже відправляю в Реєстр. Можу поділитися своїм лайфхаком. Перед тим, як накласти електронний цифровий підпис на декларацію, машина її вивантажує і просить підтвердити. На цьому етапі ви можете зберегти її для себе в форматі PDF з відкритими персональними даними. У реєстрі персональні дані декларації вже будуть закриті для перегляду».

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції оновило рейтинг топ-порушень антикорупційного законодавства у січні 2019 року.

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