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С 1 января в реестр НАПК поступило на 15% больше деклараций, чем в прошлом году

С 1 января в реестр НАПК поступило на 15% больше деклараций, чем в прошлом году

Киев  •  УНН

 • 8318 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. С 1 января было подано более 142 тысячи ежегодных деклараций в реестр НАЗК, а это примерно на 15% больше ожидаемого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальное агентство по предупреждению коррупции.

"До 1 апреля продолжается очередной этап декларирования. Хочу отметить, что с каждым новым этапом система работает лучше. Важно, что многие из субъектов декларирования поняли, что не надо все откладывать на последнюю ночь или последнюю неделю. С 1 января было подано более 142 000 ежегодных деклараций, а это примерно на 15% больше ожидаемого", - заявил председатель Национального агентства по предупреждению коррупции Александр Мангул.

Глава агентства отметил стабильную работу Реестра деклараций и поделился собственным опытом декларирования: "Рекомендую подавать декларацию так, как это делаю я: заполняю декларацию в несколько этапов, не за один раз, все проверяю и тогда уже отправляю в Реестр. Могу поделиться своим лайфхаком. Перед тем, как наложить электронную цифровую подпись на декларацию, машина ее выгружает и просит подтвердить. На этом этапе вы можете сохранить ее для себя в формате PDF с открытыми персональными данными. В реестре персональные данные декларации уже будут закрыты для просмотра".

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции обновило рейтинг топ-нарушений антикоррупционного законодательства в январе 2019 года.

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