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НАЗК оновило рейтинг ТОП-порушень антикорупційного законодавства за січень

НАЗК оновило рейтинг ТОП-порушень антикорупційного законодавства за січень

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції оновило рейтинг топ-порушень антикорупційного законодавства у січні 2019 року, повідомляє УНН з посиланням на пресс-службу НАЗК.

На першому місці рейтингу опинилися два обґрунтовані висновки щодо декларування завідомо недостовірних відомостей послом в Ірані Сергієм Бурдиляком. За результатами перевірки декларацій, поданих дипломатом за 2015 та 2016 роки, загалом встановлено недостовірні відомості на суму понад 1,2 млн грн.

Друге місце рейтингу займає обґрунтований висновок за результатами перевірки декларації за 2016 рік, поданої депутатом Чернівецької міської ради Ромео Скрипою. Загалом у НАЗК встановили декларування депутатом недостовірних відомостей на суму понад 670 тис. грн. Обґрунтований висновок щодо ознак кримінального правопорушення направлено до Нацполіції.

На третьому та четвертому місцях два адмінпротоколи за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, а на п’ятому місці адмінпротокол за подання недостовірних відомостей.

П’яте місце посідає адмінпротокол за подання недостовірних відомостей депутатом Тернопільської міської ради Гевко Галиною у декларації за 2016 рік.

На шостому місці – голова Державної комісії по запасах корисних копалин Георгій Рудько за те, що несвоєчасно подав повідомлення за суттєві зміни в майновому стані.

На сьомому місці – заступник голови Фонду держмайна Віталій Трубаров – адмінпротоколи за подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2016 і 2017 рр.

На восьмому місці – депутат Київської міської ради Максим Конобас – адмінпротокол за вчинення дій чи прийнятта рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

На дев'ятому місці – голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук – внесено припис щодо порушення вимог антикорупційного законодавства суддею КСУ.

На десятому місці – міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак - внесено припис щодо порушення вимог антикорупційного законодавставства керівником Національного природного парку "Нижньосульський"

Загалом у січні 2019 року НАЗК зафіксувало 291 порушення антикорупційного законодавства, що перевищує відповідний показник минулого місяця майже в 2,5 рази.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції створило і відкрило Реєстр корупціонерів.

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