НАПК назвало топ-10 ошибок в декларациях

По данным Агентства, декларанты нарушают требования Закона Украины "О предотвращении коррупции" из-за таких типичных ошибок в декларации:
при заполнении раздела 2.1 "Информация о субъекте декларирования" неверно определяют, принадлежит ли их должность к должностям, связанных с высоким уровнем коррупционных рисков, согласно перечню, утвержденному Национальным агентством;
не указывают в разделе 3 "Объекты недвижимости" сведения об объектах недвижимости, которые они или члены их семей на любом праве использовали для проживания или являются их зарегистрированным местом жительства;
не указывают в главах 3 "Объекты недвижимости" и 6 "Ценное движимое имущество - транспортные средства" информацию о недвижимости и транспортных средствах: их стоимость, права на объект и дату его приобретения, кадастровый номер, идентификационный, регистрационный номера;
не указывают в разделе 6 "Ценное движимое имущество - транспортные средства" транспортные средства, которые "отчуждены" по доверенности. Декларанты неправильно считают, что выданная доверенность на распоряжение имуществом от их имени является отчуждением имущества и свидетельствует о переходе права на это имущество;
не указывают в главе 9 "Юридические лица, конечным бенефициарным владельцем (контроллером) которых является субъект декларирования или член его семьи" информацию о соответствующих юридических лицах. Декларанты ошибочно считают, что указание таких юридических лиц в разделе 8 "Корпоративные права" является достаточным;
отмечают в главе 11 "Доходы, в том числе подарки" самого себя источником полученного дохода;
не указывают в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки" полученных кредитов. Субъекты декларирования неправильно считают, что указание кредита в главе 13 "Финансовые обязательства" является достаточным;
не указывают общий размер финансового обязательства в главе 13 декларации;
не указывают в разделе 14 "Расходы и сделки субъекта декларирования" сделки, совершенные субъектом декларирования в отчетном периоде, или отмечают сделки, совершенные членами семьи, то есть "лишнюю" информацию;
отмечают объект, отчужденный в отчетном периоде, как имеющийся на конец этого периода.
Напомним, с 1 января в реестр НАПК поступило на 15% больше деклараций, чем в прошлом году.