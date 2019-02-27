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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 13479 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 124197 просмотра

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НАПК назвало топ-10 ошибок в декларациях

НАПК назвало топ-10 ошибок в декларациях

Киев  •  УНН

 • 15983 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам анализа деклараций при осуществлении их полных проверок сформировало перечень наиболее распространенных ошибок, которые допускают субъекты декларирования, определив их топ-10. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

По данным Агентства, декларанты нарушают требования Закона Украины "О предотвращении коррупции" из-за таких типичных ошибок в декларации:

  • при заполнении раздела 2.1 "Информация о субъекте декларирования" неверно определяют, принадлежит ли их должность к должностям, связанных с высоким уровнем коррупционных рисков, согласно перечню, утвержденному Национальным агентством;
  • не указывают в разделе 3 "Объекты недвижимости" сведения об объектах недвижимости, которые они или члены их семей на любом праве использовали для проживания или являются их зарегистрированным местом жительства;
  • не указывают в главах 3 "Объекты недвижимости" и 6 "Ценное движимое имущество - транспортные средства" информацию о недвижимости и транспортных средствах: их стоимость, права на объект и дату его приобретения, кадастровый номер, идентификационный, регистрационный номера;
  • не указывают в разделе 6 "Ценное движимое имущество - транспортные средства" транспортные средства, которые "отчуждены" по доверенности. Декларанты неправильно считают, что выданная доверенность на распоряжение имуществом от их имени является отчуждением имущества и свидетельствует о переходе права на это имущество;
  • не указывают в главе 9 "Юридические лица, конечным бенефициарным владельцем (контроллером) которых является субъект декларирования или член его семьи" информацию о соответствующих юридических лицах. Декларанты ошибочно считают, что указание таких юридических лиц в разделе 8 "Корпоративные права" является достаточным;
  • отмечают в главе 11 "Доходы, в том числе подарки" самого себя источником полученного дохода;
  • не указывают в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки" полученных кредитов. Субъекты декларирования неправильно считают, что указание кредита в главе 13 "Финансовые обязательства" является достаточным;
  • не указывают общий размер финансового обязательства в главе 13 декларации;
  • не указывают в разделе 14 "Расходы и сделки субъекта декларирования" сделки, совершенные субъектом декларирования в отчетном периоде, или отмечают сделки, совершенные членами семьи, то есть "лишнюю" информацию;
  • отмечают объект, отчужденный в отчетном периоде, как имеющийся на конец этого периода.

    • Напомним, с 1 января в реестр НАПК поступило на 15% больше деклараций, чем в прошлом году.

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