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В Черкасской области сотрудницу колонии будут судить за непредставление декларации

Киев • УНН

 • 14938 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Прокуратура Черкасской области направила в суд обвинительный акт относительно бывшей работницы исправительной колонии, которая умышленно не подала декларацию о доходах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

В Черкасской области сотрудницу колонии будут судить за непредставление декларации

Согласно сообщению, прокуратурой области по результатам досудебного расследования направлено в Приднепровский районный суд города Черкассы обвинительный акт в отношении бывшего работника государственного учреждения "Черкасская исправительная колония №62", которая умышленно не подала декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства, предусмотренную Законом Украины "О предотвращения коррупции".

Женщине инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Стоит отметить, что за совершенное правонарушение обвиняемой грозит наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (42500 - 51000 грн) или общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, или лишение свободы на срок до 2 лет.

Напомним, ранее УНН сообщал, что на Харьковской области полицейский "поплатился" должности за несвоевременно поданную декларацию.

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