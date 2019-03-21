В Черкасской области сотрудницу колонии будут судить за непредставление декларации

Согласно сообщению, прокуратурой области по результатам досудебного расследования направлено в Приднепровский районный суд города Черкассы обвинительный акт в отношении бывшего работника государственного учреждения "Черкасская исправительная колония №62", которая умышленно не подала декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства, предусмотренную Законом Украины "О предотвращения коррупции".

Женщине инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Стоит отметить, что за совершенное правонарушение обвиняемой грозит наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (42500 - 51000 грн) или общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, или лишение свободы на срок до 2 лет.

Напомним, ранее УНН сообщал, что на Харьковской области полицейский "поплатился" должности за несвоевременно поданную декларацию.